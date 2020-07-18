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воскресенье, 19 июля 2020 01:02

Аварийный танкер Delfi не удалось снять с мели

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Аварийный танкер Delfi не удалось снять с мели
Танкер Delfi лежит у побережья Одессы.

У побережья Одессы не удалось снять с мели и поставить на киль аварийный танкер Delfi.

"К сожалению, две первые попытки оказались безуспешными из-за слабых тросов, один из которых оборвалась. Завтра ждем третью попытку", сообщила Государственная экологическая инспекция в Одесской области в Facebook.

По словам председателя Одесской облгосадминистрации Максима Куцого, специалистам компании Smart Marine Concept необходимо довести наклон танкера до 45 градусов, поставить на киль и затем убрать с пляжа. Представители судовладельца заверили, что после поднятия танкера им понадобится две недели, чтобы отбуксировать его на место будущей дислокации.

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Спасатели закрепили швартовочные и буксировочные концы. Работает водолазная группа. Задействованы три плавсредства спасательной службы и 12 сотрудников.

15 июля из-за сильного ветра произошла очередная утечка нефтепродуктов с танкера Delfi возле городского пляжа Одессы.

25 июня Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций закрыла местный пляж "Дельфин".

Танкер Delfi сел на мель 22 ноября прошлого года вблизи Одессы. Его владелец не позволял экипажу оставить судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма. Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но судно не имело соответствующих регистрационных документов.

Однако днем ​​22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция Крымско-Черноморского округа отчиталась, что содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии превышает предельно допустимую концентрацию в 157 раз.

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