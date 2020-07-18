Аварийный танкер Delfi не удалось снять с мели

У побережья Одессы не удалось снять с мели и поставить на киль аварийный танкер Delfi.
"К сожалению, две первые попытки оказались безуспешными из-за слабых тросов, один из которых оборвалась. Завтра ждем третью попытку", сообщила Государственная экологическая инспекция в Одесской области в Facebook.
По словам председателя Одесской облгосадминистрации Максима Куцого, специалистам компании Smart Marine Concept необходимо довести наклон танкера до 45 градусов, поставить на киль и затем убрать с пляжа. Представители судовладельца заверили, что после поднятия танкера им понадобится две недели, чтобы отбуксировать его на место будущей дислокации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Среди пострадавших могут быть украинцы - пираты похитили экипаж танкера
Спасатели закрепили швартовочные и буксировочные концы. Работает водолазная группа. Задействованы три плавсредства спасательной службы и 12 сотрудников.
15 июля из-за сильного ветра произошла очередная утечка нефтепродуктов с танкера Delfi возле городского пляжа Одессы.
25 июня Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций закрыла местный пляж "Дельфин".
Танкер Delfi сел на мель 22 ноября прошлого года вблизи Одессы. Его владелец не позволял экипажу оставить судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма. Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но судно не имело соответствующих регистрационных документов.
Однако днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция Крымско-Черноморского округа отчиталась, что содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии превышает предельно допустимую концентрацию в 157 раз.
Комментарии