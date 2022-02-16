Яркие акции, марши и пение гимна: как украинцы отмечают День единения – фото, видео

 
Ексклюзивы
1/5
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Просмотров: 288
Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля
Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля
Просмотров: 1350
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
1 Просмотров: 855
"Тревожность от новостей" – как в Раде реагируют на агрессию России и что говорят о "беглых депутатах"
"Тревожность от новостей" – как в Раде реагируют на агрессию России и что говорят о "беглых депутатах"
Просмотров: 2511
"Плеваться хочется!" - украинцы отреагировали на информацию о наступлении России 16 февраля
"Плеваться хочется!" - украинцы отреагировали на информацию о наступлении России 16 февраля
Просмотров: 3465
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Просмотров: 423
В войне с Россией формируется украинская идентичность – что пишет об Украине мировая пресса
В войне с Россией формируется украинская идентичность – что пишет об Украине мировая пресса
Просмотров: 891
Избегайте разговоров с "вестниками апокалипсиса". Психолог о преодолении тревожности от новостей о РФ
Избегайте разговоров с "вестниками апокалипсиса". Психолог о преодолении тревожности от новостей о РФ
Просмотров: 954
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Просмотров: 1224
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
4 Просмотров: 7065
Фото
Все фото
6
8
5
5
5
Полицейские показали, где &quot;нашлись&quot; вещи погибшего под колесами кортежа Ярославского
Полицейские показали, где "нашлись" вещи погибшего под колесами кортежа Ярославского
Зеленский прилетел на Ровенщину, далее – на Донетчину
Зеленский прилетел на Ровенщину, далее – на Донетчину
ДТП с кортежем Ярославского: похищенные вещи погибшего тайно вернули в морг
ДТП с кортежем Ярославского: похищенные вещи погибшего тайно вернули в морг
Киллер был в лыжном костюме: подробности убийства криминального авторитета в стоматкабинете
Киллер был в лыжном костюме: подробности убийства криминального авторитета в стоматкабинете
Полиция подтвердила исчезновение вещдоков по делу с кортежем Ярославского: &quot;трясут&quot; работников морга
Полиция подтвердила исчезновение вещдоков по делу с кортежем Ярославского: "трясут" работников морга
Видео
Все видео
Яркие акции, марши и пение гимна: как украинцы отмечают День единения – фото, видео
Яркие акции, марши и пение гимна: как украинцы отмечают День единения – фото, видео
Депутат от ОПЗЖ назвал тероборону бандформированием
Депутат от ОПЗЖ назвал тероборону бандформированием
Депутат от "Партии Шария" опозорился в горсовете
Депутат от "Партии Шария" опозорился в горсовете
"Плеваться хочется!" - украинцы отреагировали на информацию о наступлении России 16 февраля
"Плеваться хочется!" - украинцы отреагировали на информацию о наступлении России 16 февраля
Монастырский прокомментировал нападение на журналистов в день рождения Коломойского
Монастырский прокомментировал нападение на журналистов в день рождения Коломойского
Интервью
1/5
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 1773
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 4680
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4329
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1854
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 3267
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
14 февраля 2022
Просмотров: 1008
Усе складно
– На прохідній залиш мені бульйон і якісь котлети, будь ласка. Щось таке, щоб уночі можна було малу задурити, – просить подруга ...
среда, 16 февраля 2022 17:19

Яркие акции, марши и пение гимна: как украинцы отмечают День единения – фото, видео

  Комментировать

Сегодня Украина впервые отмечает День единения. Указ о введении этого праздника президент Владимир Зеленский подписал 14 февраля.

Gazeta.ua собрала информацию о том, как День единения отмечают в разных городах Украины.

КИЕВ

Утром возле Верховной Рады торжественно подняли государственное знамя, а оркестр исполнил гимн. За действом наблюдали нардепы, руководство парламента, глава правительства и министры.

На стадионе НСК "Олимпийский" развернули гигантский национальный флаг длиной в 200 м. Его несли около 300 человек, сообщает Укринформ.

БОРИСПОЛЬ

Здесь в церемонии поднятия флага принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

ХАРЬКОВ

В первой столице украинский флаг поднимали на флагштоке, который стоит на Сергеевской площади. После этого хор "Схід Орera" исполнил гимн Украины.

На мероприятии присутствовали руководители области, города, представители госучреждений, курсанты Харьковского университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба.

ОДЕССА

18-метровый флаг Украины развернули на Воронцовском маяке возле города. Также провели торжественное поднятие флага на флагштоке.

Автор: oda.odessa.gov.ua
  18-метровый флаг Украины спустили с Воронцовского маяка возле Одессы
18-метровый флаг Украины спустили с Воронцовского маяка возле Одессы

После обеда в Одессе прошел патриотический марш "За сохранение суверенитета Украины". В нем приняли участие не менее 500 человек, сообщает "Думская".

ДНЕПР

Около тысячи человек устроили в городе флешмоб – вместе развернули гигантское сине-желтое знамя. Так продемонстрировали сплоченность украинского народа и его общее стремление к свободе, заявили участники акции.

Автор: adm.dp.gov.ua
  В Днепре сотни людей одновременно развернули большой флаг Украины
В Днепре сотни людей одновременно развернули большой флаг Украины

После флешмоба военный оркестр исполнил гимн Украины, который спели все присутствующие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Один флаг через пол-Украины: Укрзализныця запустила "поезд единения"

В 18:00 в Днепре покажут световую арт-инсталляцию. Мэр Борис Филатов на собственной странице в фейсбуке выложил видео, в котором показано, как будет выглядеть действо.

ЛЬВОВ

День единения здесь отмечали у Академии сухопутных войск. Также состоялось торжественное поднятие флага на флагштоке.

"Мы сильны когда, вместе!", – написал в фейсбуке городской голова Андрей Садовый.

ПОЛТАВА

Как и в других городах, здесь торжественно поднимали флаг на флагштоке, расположенном в сквере памяти Героев Украины.

Автор: poltava.to
  Отметили День единения и в Полтаве
Отметили День единения и в Полтаве

После обеда в городе прошел автопробег ко Дню единения, а в 17.00 началась акция "Мы дома. Мы готовы", сообщает издание Полтавщина.

ЧЕРНОВЦЫ

В центре города здесь прошло шествие с большим украинским флагом. Также состоялась акция "Обнимись, Украина!".

Автор: pogliad.ua
  В центре Черновцов прошла большая акция "Обнимись Украина!"
В центре Черновцов прошла большая акция "Обнимись Украина!"

Перед этим в Черновцах тоже торжественно поднимали флаг Украины, сообщает издание "Погляд".

ЧЕРКАССЫ

К празднованию Дня единства в городе присоединились спасатели. Они торжественно поднимали сине-желтое знамя и исполняли гимн Украины.

ЗАПОРОЖЬЕ

Основные торжественные мероприятия по случаю Дня единения здесь прошли у городского совета. В митинге приняли участие около 500 человек. Также праздник сегодня отметили на Днепровской гидроэлектростанции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саакашвили в суде спел гимн Украины

МЕЛИТОПОЛЬ

Жители города в Запорожской области отметили День единения автопробегом. Из окон автомобилей водители вывесили украинские флаги.

Сегодня на всех телеканалах транслируют телемарафон национального единства. Представители власти и лидеры мнений обсуждают ситуацию, которая сложилась внутри Украины и на ее границах.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Яркие акции, марши и пение гимна: как украинцы отмечают День единения – фото, видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
февраля

Открытие столетия: археологи нашли гробницу фараона

Самое читаемое
Верховная Рада во вторник изменила пенсионное законодательство
Верховная Рада во вторник изменила пенсионное законодательство Просмотров: 14922
СБУ просит жителей трех областей не паниковать и не ходить без документов
СБУ просит жителей трех областей не паниковать и не ходить без документов Просмотров: 12186
Украинские военные ударили по &quot;оккупантам&quot; из ПТРК - зрелищные фото
Украинские военные ударили по "оккупантам" из ПТРК - зрелищные фото
11
 Просмотров: 8272
Приватбанк и Ощадбанк атаковали хакеры
Приватбанк и Ощадбанк атаковали хакеры Просмотров: 8092
Утром в Раду не явился каждый второй депутат
Утром в Раду не явился каждый второй депутат
3
 Просмотров: 6652
Регионы
Будут проверять документы и транспорт: обратились к жителям Черниговской области
Будут проверять документы и транспорт: обратились к жителям Черниговской области Просмотров: 324
Полицейские показали, где "нашлись" вещи погибшего под колесами кортежа Ярославского
Полицейские показали, где "нашлись" вещи погибшего под колесами кортежа Ярославского
6
 Просмотров: 1908
Депутат от ОПЗЖ назвал тероборону бандформированием
Депутат от ОПЗЖ назвал тероборону бандформированием
 Просмотров: 1350
Зеленский прилетел на Ровенщину, далее – на Донетчину
Зеленский прилетел на Ровенщину, далее – на Донетчину
8
 Просмотров: 1116
ДТП с кортежем Ярославского: похищенные вещи погибшего тайно вернули в морг
ДТП с кортежем Ярославского: похищенные вещи погибшего тайно вернули в морг
5
 Просмотров: 1026
Больше всего комментируют
4
Шольц в Москве снова заговорил об "особом статусе" и изменении Конституции Украины
3
Алина Паш нарушила еще одно требование нацотбора Евровидения - блогер
2
Порошенко призвал мир ввести санкции против страны-агрессора
2
Путин хочет поставить Царева во главе марионеточного правительства в Украине - СМИ
2
Путин "прямо сейчас" хочет НАТО без Украины и выполнения Минских соглашений
Голосов: 29
Голосование Кто из украинских звезд чаще всего обнажается на пикантных фото в соцсетях?
  • Настя Каменских
  • София Стужук
  • Леся Никитюк
  • Анна Тринчер
  • Даша Астафьева
  • Злата Огневич
  • Ваш вариант (напишите в комментариях)
Просмотреть