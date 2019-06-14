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пятница, 14 июня 2019 17:48

Японские вареники и панкейки: какие блюда готовят дети в кулинарном лагере
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В Виннице открыли первый кулинарный лагерь. На базе центра развития "Оригами" дети 10-13 лет неделю учились готовить блюда стран мира.

"В первый день дневного лагеря мы учились делать стейки лосося на пару, панкейк, сладкую пенку и японский омлет с ветчиной. Удалось приготовить сразу 7 завтраков", - рассказывает Gazeta.ua исследовательница Подольской кухни и гастрогид Елена Павлова.

В Виннице открыли дневной кулинарный лагерь для детей. Фото: предоставлены Еленой Павловой
Лосось на пару. Фото: предоставлены Еленой Павловой
В Виннице открыли дневной кулинарный лагерь для детей. Фото: предоставлены Еленой Павловой
В Виннице открыли дневной кулинарный лагерь для детей. Фото: предоставлены Еленой Павловой
В Виннице открыли дневной кулинарный лагерь для детей. Фото: предоставлены Еленой Павловой

В последний день дети учились готовить блюда из теста. Лепили вареники с клубникой, хинкали с сулугуни и японские гьодзе. К мастер-классам присоединялись шеф-повара винницких ресторанов.

Стоимость кулинарного лагеря - 1250 грн. Длился 5 дней.

Организаторы уже анонсировали вторую смену уникального мероприятия, которое состоится 24 июня.

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Психологи считают, что секрет взаимопонимания с ребенком заключается в правильных формулировках. Мы любим своих детей, но иногда они действуют на нервы. Могут быть капризными или прийти домой с плохими оценками в дневнике. Иногда родителям просто необходимо донести свои мысли, поговорить о том, что в их поведении нужно скорректировать.

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14
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