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Журналист Бутусов после эфира с руководителями фракций сообщил о положительном тесте на Covid-19

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Журналист Бутусов после эфира с руководителями фракций сообщил о положительном тесте на Covid-19
Бутусов находится на самоизоляции дома. Фото: facebook.com/butusov.yuriy

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заразился коронавирусом.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"У меня коронавирус. Только что получил заключение лаборатории "Діла". Считаю необходимым сообщить всем, с кем я был в контакте за последнее время. Симптомы - температура 36,9-37,2 и небольшая ломота в суставах. Других симптомов - першения, кашля нет, температура не поднимается, ее даже можно не заметить", - написал журналист.

Он добавил, что вместе с семьей находится на самоизоляции дома.

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16 июля Бутусов был в студии программы "Право на власть". На эфире также были председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, сопредседатель "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко, народные депутаты Александр Дубинский и Игорь Палица.

В Украине на коронавирусную инфекцию заболели 58 842 человека. 1 485 украинцев умерли.

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Дата
19
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