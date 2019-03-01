"Зуб даю": сети высмеяли первое выступление Зеленского на ток-шоу

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский впервые принял участие в политическом ток-шоу. Правда актер вышел в эфире телеканала "1+1" на связь по скайпу.

В это время в студии были другие кандидаты - Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко, Андрей Садовый, Валентин Наливайченко, Александр Шевченко.

"Старая власть для меня не конкурент. Я только начинаю свой путь. Как меня только не называли: "актеришка", быдло и клоун. В моей команде есть люди, которые не разбираются в схемах и "дерибане", но мы строим страну мечты. У меня 43 конкуренты, но я не завидую нашему гаранту, ведь в него один конкурент - народ Украины", - сказал он.

На вопрос ведущей, появится ли он на программе лично, комик ответил кратко: "Зуб даю".

Смотреть с 53.30 мин.

"Зуб даю". Вы представляете такую риторику на международных переговорах? С Меркель, Макроном, Мэй, Туском, Трампом? С Путиным?

Даю голову, а не зуб, на отсечение, что Путин был бы счастлив иметь такого "Презедента Украины".

Сказать, что я в шоке - это ничего не сказать. Впервые за много месяцев я посмотрела ТВ. Лучше бы этого не делала.

Это не 0. Это не Зеро.

Это минус.

И да, приблатненными манерами он же похож на Януковича. Это просто ужас", - написала в Facebook первый вице-спикер Ирина Геращенко.

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30 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Зеленского кандидатом в президенты. Выборы главы государства состоятся 31 марта.