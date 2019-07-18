Жена Онищенко "косила" под "Слугу народа"

Полиция изъяла 44 тыс. экземпляров агитматериалов за кандидатов в нардепы якобы от партии "Слуга народа" на Киевщине в округе №93.

Об этом сообщили в ведомстве.

Речь идет о жене нардепа беглого Александра Онищенко Анне Ризатдиновой и кандидатах-самовыдвиженцах Олеге Донченко и Олеге Жукотанском.

Заинтересованные лица пытались "пропиарить" нескольких кандидатов, прикрываясь брендом партии "Слуга народа". С этой целью они изготовили печатную продукцию с неправдивой информацией и наняли студентов и несовершеннолетних для ее раздачи.

Молодеже заплатили 600 грн за 6 ч. работы, агитаторов организовано развезли автобусами в определенные места для агитации - в города Ракитное, Кагарлык и Мироновка. Во время распространения этих агитационных материалов работники полиции задержали 14 человек. На них составили административные материалы.

Полиция установила, что к партии "Слуга народа" упомянутые кандидаты никакого отношения не имеют.

Полицейские обыскали предприятие и изъяли 44 тыс. различного вида печатных материалов агитационного содержания.

Открыто уголовное производство по статье "препятствование осуществлению избирательного права".

Полиция устанавливает лиц, заказавших и изготовивших печатную агитпродукцию с недостоверной информацией.

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15 июня ЦИК отказала Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы, потому что в течение последних 5 лет не проживал в Украине. Он подал в суд. Александр Онищенко покинул страну 2016 года. Его лишили депутатской неприкосновенности и объявили в розыск. НАБУ считает, что экс-нардеп и его приспешники продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" через "псевдобиржи", поэтому государство потеряло более 1,5 млрд грн.