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понедельник, 20 сентября 2021 16:24

Железняк обвинил коллег из "Голоса" в работе на Офис президента

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Железняк обвинил коллег из &quot;Голоса&quot; в работе на Офис президента
Председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк: "Устинова регулярно посещает совещания в Офисе президента". Фото: Фокус

Председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк обвинил своих коллег Александру Устинову, Галину Васильченко и Наталью Пипу в работе на Офис президента.

Об этом он пишет на своей странице в facebook.

По словам нардепа, депутаты из группы "Справедливость" (фракция "Голос") Галина Васильченко и Наталья Пипа получили минимум 20 млн гривен на выбранные объекты на своих округах в качестве подарка от Офиса президента. Такие "подарки" - это способ получить лояльность при голосовании за законы власти и бюджет, убежден Железняк. Кроме того, глава "Справедливости" Александра Устинова регулярно посещает совещания в Офисе президента, последний раз ее там видели 16 сентября с 15:00 до 15:40, что почти совпало с обсуждением повестки дня парламента.

"Слуг народа" и "Справедливость" объединяют не только деньги и свидания в офисе Зеленского, но и общие сомнительные голосования, например, бюджетная декларация. Железняк также подчеркнул, что группа "Справедливость" не комментирует последние события по ВСК по "вагнеровцам", где большинство из "слуг народа" блокирует расследование обстоятельств дела.

Народный депутат убежден, что ближайшие голосования в Раде - выделение дополнительных средств лояльным депутатам, важные для Офиса законы, кадровые изменения (возможно, имеется в виду отставка Разумкова - ред.) - докажут, что "Справедливость" фактически стала частью монобольшинства.

"И все тайное станет явным. В том числе реальные мотивы разрушения фракции и попытки захвата должностей в партии "Голос" в последние 9-ть месяцев", - подытожил Железняк.

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Дата
20
сентября

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