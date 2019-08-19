Зеленского призвали остановить Бужанского, который обзывает журналистов

Максим Бужанский обозвал журналистку "тупой овцой"

Будущий народный депутат Максим Бужанский оскорблениями в адрес журналистки позорит "Слугу народа". Руководство партии и ее лидер Владимир Зеленский должны убедить его не приносить присягу народного депутата.

Об этом сказал депутат Верховной Рады VIII созыва Сергей Высоцкий в эфире одного из телеканалов.

"Журналисты наделены контрольной функцией общественной. На журналистах всегда была большая ответственность относительно формирования общественных настроений по отношению ко власти. Помним, как медиасообщество объединялось против Порошенко. У меня вопрос к медиасообществу: почему нет такого объединения против этих заявлений будущего депутата?

Такой человек не достоин быть частью украинского парламента. Руководство фракции и Зеленский должны призвать его не получать мандат и не принимать присягу. Позор, если этот человек будет в парламенте. Это позор Зеленского, "Слуги народа" и всего украинского общества", - сказал Высоцкий.

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Избранный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский в своем Telegram назвал журналистку издания "Новое вермя" Ольгу Духнич "тупой овцой". Перед этим там вышло интервью Дмитрия Разумкова, в котором Духнич назвала Бужанского "ностальгирующим по СССР и временами Виктора Януковича". Его поддержал однопартиец Александр Дубинский - он назвал "единственными серьезными депутатами" нового парламента себя, Бужанского и Дмитрия Разумкова - председателя партии "Слуга народа". А также пожалел, что в Верховной Раде не увидит экс-заместителя главы АП во времена Виктора Януковича Андрея Портнова.