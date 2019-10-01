Зеленского поймали на плагиате документа ООН

Президент сплагиатил документ. Фото: ТСН

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О целях стратегического развития Украины на период до 2030 года", пункты которого практически полностью скопированы с документа ООН, который посвящен устойчивому развитию также на период до 2030 года.

Документ ООН называется "Система глобальных показателей достижения целей в области устойчивого развития и выполнения задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года". Документы размещены на сайтах президента Украины и ООН соответственно. На сходство обратил внимание журналист из Одессы Юрий Ткачев, который сообщил об этом в своем канале Telegram.

Как и в документе ООН, в указе Зеленского первым пунктом идет "преодоление бедности", вторым - "преодоление голода, достижение продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства", а третьим - "обеспечение здорового образа жизни для всех в любом возрасте".

Пункт №14 в оригинале звучит так: "Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития". В указе Зеленского он просто переведен на украинский язык.

В указе Зеленского говорится, что он направлен на "обеспечение национальных интересов Украины по устойчивому развитию экономики, гражданского общества и государства для достижения роста уровня и качества жизни населения, соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина".

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Глава государства поручил Кабмину в двухмесячный срок проанализировать с привлечением ученых и экспертов прогнозные и программные документы с учетом целей стабильного развития Украины до 2030 года. Также президент распорядился создать действующую систему ежегодного мониторинга хода работ по исполнению обозначенных указом целей.