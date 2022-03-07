Зеленского наградили медалью Свободы Рейгана

Награду медаль Свободы получили только 10 человек в мире. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский получил медаль Свободы Рональда Рейгана.

Награду для президента послу Украины в США Оксане Маркаровой передал руководитель Президентского фонда Рейгана Фредерик Райан, сообщила прессслужба Офиса президента 7 марта.

Эта высокая награда отмечает лидерство президента Украины и несгибаемость духа миллионов украинцев, которые отстаивают свое право выбирать собственное будущее и вдохновляют весь цивилизованный мир бороться за ценности свободы и демократии, которым Рональд Рейган посвятил свою жизнь. Именно президент Рейган дал решительный толчок разрушению советской "империи зла" и проложил путь к свободе и демократии ее порабощенным народам на территории бывшего СССР, подчеркнул Райан.

Кремлевский режим пытается восстановить обломки советской империи, но, как и более трех десятилетий назад, у "империи зла" нет шансов на существование, отметил руководитель фонда.

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"Мы должны осознавать, что ни один арсенал, ни одно оружие в мировых арсеналах не такое мощное, как воля и моральное мужество свободных мужчин и женщин. Это то оружие, которого у наших противников в современном мире нет", – процитировал Фредерик Райан президента Рейгана.

Награду медаль Свободы учредил Фонд президента Рональда Рейгана в 1992 году. Ее вручают выдающимся мировым деятелям за "осуществление значительного и устойчивого вклада в развитие свободы в мире". За все время существования награды ее лауреатами стали лишь 10 человек, в том числе Лех Валенса, Михаил Горбачев, Колин Павелл, Маргарет Тэтчер, Джордж Буш, Ицхак Рабин, Натан Щаранский.