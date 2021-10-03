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воскресенье, 03 октября 2021 12:39

Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным

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Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным
Президент Украины убежден, что встреча с Путиным будет иметь результат. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Глава государства убежден, что встреча может быть результативной. Об этом он сказал на брифинге в Трускавце.

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"Еще раз подтверждаю, что мы готовы к этой встрече. Я считаю, что это правильный шаг. Я хотел бы встретиться с президентом Российской Федерации. Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной, я думаю, что окружения президента РФ не хочет, чтобы он проводил эту встречу со мной именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча может принести неожиданный результат.

Я готов к встрече в нормандской формате, я в принципе готов к любой встрече на сегодня. Я считаю, что любая встреча на таком уровне поможет Украине в вопросе решения трагедии на Донбассе и вопрос Крыма.

Я в любом случае считаю, что там будет результат. Должен быть. Потому что русскому народу он тоже нужен", - отметил президент.

Украинская сторона готова к встрече президента Владимира Зеленского со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Однако Россия постоянно находит отговорки, чтобы она не состоялась. Об этом говорит глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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