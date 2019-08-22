Зеленский запустил флешмоб Дню флага Украине

День государственного флага отмечают 23 августа. Фото: Gazeta.ua

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев в День государственного флага вывесить из окон желто-голубые флаги.

Для этого глава государства записал видеообращение.

"Давайте гордиться Украиной не только онлайн. У меня есть предложение к украинцам из каждого уголка нашей неньки и всем украинцам мира: давайте сделаем флешмоб. Давайте завтра раскрасим в желто-синие цвета нашу планету. Давайте вывешивать украинский флаг из окон, чтобы каждая улица, каждая площадь, каждый город и вся страна стали желто-синими", - призвал Зеленский.

Он вспомнил о людях, которые не могут свободно демонстрировать любовь к Украине и национальному флагу.

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23 августа Украина отмечает День национального флага. 24 августа украинцы будут праздновать День Независимости. К праздникам столичная власть подготовила масштабные мероприятия.