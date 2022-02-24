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четверг, 24 февраля 2022 01:19

Спецтема: Враг возле украинской границы

Зеленский записал очередное видеообращение: на русском призвал жителей страны-агрессора одуматься

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Зеленский записал очередное видеообращение: на русском призвал жителей страны-агрессора одуматься
Зеленский записал очередное обращение к украинцам. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение.

Большую часть видео он говорил на русском с жителями РФ, сообщает Gazeta.ua.

В украинской части обращения Зеленский сообщил о состоявшемся за 23 февраля состоянии дел в Украине: введении чрезвычайного положения, дополнительном финансировании обороны Украины, поддержке иностранных партнеров.

Он заявил, что инициировал разговор с Путиным, но не получил ответ.

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Затем он перешел на русский и обратился к жителям РФ.

"Украинский народ свободен. Он помнит о своем прошлом – и сам строит свое будущее. Строит, а не разрушает, как рассказывают вам каждый день по телевизору. Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни – это две совершенно разные страны. И главная их отличие в том, что наше – настоящее", сказал он.

"За что вы будете воевать? И с кем? Многие из вас бывали в Украине. У многих из вас есть родные в Украине. Кто-то учился в украинских вузах. Дружил с украинцами. Вы знаете наш характер. Вы знаете наши принципы. Вам известно, чем мы ценим. Так что прислушайтесь к себе. К голосу ума. К здравому смыслу. Услышьте нас. Народ Украины хочет мира. Власть Украины хочет мира. Хочет – и делает. Делает все, что может".

"Нам не нужна война, ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но мы будем защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица, а не спины", сообщил президент Украины.

"Разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал 8 миллионов жизней?", спросил Зеленский.

"С вами [гражданами России] нас разделяет более двух тысяч километров общей границы. Вдоль нее сегодня стоят ваши войска, почти 200 тысяч солдат, тысячи боевых машин. Ваше руководство одобрило их шаг вперед, на территорию другой страны. И этот шаг может стать началом большой войны на европейском континенте. О том, что может произойти со дня на день, говорит сегодня весь мир", заявил президент.

Я благодарю все государства, которые поддержали Украину. Не называю вас поименно – не хочу, чтобы некоторым было стыдно. Не знаю, как они смогут объяснить свои действия двоим убитым и трем раненым уже сегодня в Украине солдатам.

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