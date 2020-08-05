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среда, 05 августа 2020 20:54

Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается

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Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленский декламирует продолжение реформы децентрализации. В то же время принимает на себя полномочия местной власти. Фото: president.gov.ua

В подготовке к выборам вместо развития ячеек, партия "Слуга народа" полагается на председателей областных госадминистраций. Те, хоть и потеряли полномочия и доступ к Офису президента, при желании еще могут использовать определенный ресурс, хотя и в незначительных масштабах, об этом Gazeta.ua рассказывает политтехнолог Виталий Бала.

За год почти в каждой области по несколько раз меняли руководителей ОГА. Только трое из них работают на своих должностях более года - это председатель Херсонской ОГА, Донецкой и Житомирской. Зависит от этих руководителей и почему их так часто меняют в стране?

Главная проблема в том, что на должности председателей областных государственных администраций назначают людей без опыта в управлении регионами, которые никогда не имели отношения к этому. Ждать от них каких-то результатов не серьезно. Примером некомпетентности и несостоятельности областного руководства является Одесская область. Возьмите только поднятие печально танкера "Делфи". Столько времени не могут это организовать.

Во-вторых, они фактически не имеют никаких прав. Основные полномочия взял на себя Киев. Им не дают возможности проявлять инициативу. Не дают полномочий, позволяющих воплощать планы. Рассчитывать на результат при таких условиях нет смысла.

В-третьих, ситуация для партии "Слуга народа" и для Владимира Зеленского была благоприятная первые полгода, когда местные депутаты были к ним лояльны. Сейчас увидели, как все происходит. Таким образом трудно воплощать стоящие перед главой ОГА.

Местные выборы подведут черту под деятельностью Владимира Зеленского в регионах.

Ранее была жесткая вертикаль. Председатель ОГА был влиятельным в области. Чем они сейчас занимаются?

Видим восстановления института "смотрящих" за областями - это депутаты от "Слуги народа". Они могут иметь большие полномочия, общаться с главой Офиса президента. Среди руководителей ОГА почти никто не имеет прямого выхода на президента, как это было раньше. В ОП поставили барьер. А сейчас хотят из них сделать ответственных за результаты и проведения кампании на местных выборах.

Председателя ОГА смогут использовать админресурс для помощи партии "СН" в подготовке к местным выборам?

Партии "Слуга народа" не существует. Они якобы пытались ее развивать, а на самом деле назначали руководителей, которые сейчас отдыхают. А всю работу пытаются повесить на ОГА. Админресурс может быть эффективен только в случае, когда есть большое доверие к власти. И когда местные депутаты понимают, что эта власть победит. Тогда будут способствовать этому. Сейчас такого не наблюдаем. Не исключаю саботажа со стороны местных депутатов. На этой избирательной кампании наблюдаем то, чего не было раньше: использование силовых структур против местной власти. Видим возбуждении уголовных дел, отстранение мэров (Верховный Суд Украины отстранил Алексея Каспрука от должности мэра Черновцов. Дело тянулось с 2018-го. Тогда депутаты городского совета проголосовали за недоверие мэру. Предыдущие суды Каспрук выиграл. - Gazeta.ua). Президент называет их сепаратистами (Владимир Зеленский во время визита в Хмельницкую в июне назвал сепаратизмом бунт городских голов против решений центральной власти. Перед этим мэры Днепра, Харькова и Киева выступили за возобновление работы общественного транспорта. А мэр Черкасс за ослабление карантина в городе. - Gazeta .ua). На это реакция. В частности, на красные зоны карантина в Тернополе, Лкцке (в Украине с начала июля заработали новые правила карантина, согласно которым страну "поделили" на четыре эпидемические зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Луцк и Тернополь, которые попали в красную зону, отказались усиливать карантинные мероприятия и останавливать общественный транспорт. - Gazeta.ua). До этого - в Черкассах. Мэры заявили о создании своей партии (мэры Днепра Борис Филатов, Николаева Александр Сенкевич, Черновцов Алексей Каспрук, Житомира Сергей Сухомлин, Кропивницкого Андрей Райкович, Каховки Андрей Дяченко создали партию "Предложение". - Gazeta.ua).

Видим противостояние между мэрами крупных городов и председателями ОГА. Был конфликт в Харькове, Днепре - не могли прийти к общему согласию относительно карантина. Какие последствия это имеет?

Руководители ОГА некомпетентны. Мэры городов-миллионников долго работают и имеют определенный опыт, уровень доверия. Видят то, что делают областные администрации. Понимают, что те действия ударят по их репутации. Мэры действительно выделяли из бюджета средства, чтобы бороться с последствиями пандемии. Делали так, как считали нужным. Понимали, что ничего хорошего не будет, если полагаться на областные администрации.

Нужно осознать, что местное самоуправление не является вертикалью исполнительной власти. Поэтому это не было противостояния. Мэры отстаивали свои права как представители местного самоуправления. Это никогда не нравилось центральной власти. А сейчас приобрело опасную форму, когда кто-то вложил в уши Зеленскому, что мэры должны ему честь отдавать. Это и является причиной противостояний. На самом деле большинство мэров выполняли свою работу.

У нас слабая президентская вертикаль в регионах. Чем власть это будет компенсировать, чтобы удержаться?

Правоохранительными органами. Больше ничего не способны сделать.

За период президентства Владимир Зеленский почти в каждой области несколько раз менял руководителей областных государственных администраций. В губернаторов и мэров городов-миллионников постоянно возникают конфликты. Ситуация обострились с началом карантина и борьбой с коронавируса.

После завершения реформы децентрализации должности председателей областных госадминистраций не будет. Их заменят префекты.

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