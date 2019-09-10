Зеленский впервые "засветил" Коломойского

Президент Владимир Зеленский встретился с олигархом Игорем Коломойским.
Фото опубликовал Офис президента.
"Они обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также речь шла о энергетической сфере.
Напомним, в июне во время форума "Диалог бизнеса и власти" Владимир Зеленский призвал предпринимателей инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса. Кроме того, он обратился к представителям крупного бизнеса с просьбой помогать государству в решении социальных проблем", - говорится в сообщении.
На фото за столом - премьер-министр Алексей Гончарук.
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Игорь Коломойский три гражданства - украинское, израильское и кипрское. До этого жил преимущественно в Израиле.
Состояние олигарха оценивают в $1,6 млрд. Он - совладелец группы "Приват". С началом агрессии России возглавлял Днепропетровскую областную госадминистрацию.
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