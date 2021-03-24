Зеленский возвращает "Мотор Сич" в собственность государства

"Мотор Сич" возвращают в собственность государства. Фото: Укринформ

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 11 марта о возврате "Мотор Сичи" в собственность государства.

Об этом говорится в указе президента.

Решение Совета национальной безопасности и обороны от 11 марта 2021 "О состоянии выполнения решения СНБО от 1 марта 2018" О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей" сегодня вступило в силу.

"Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу, в собственность украинского государства в законный, конституционный способ в ближайшее время", - заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Китай требует, чтобы Украина при национализации предприятия "Мотор Сич" учла интересы китайских компаний. Последние несколько лет их инвесторы судятся с Украиной о возвращении средств. Иски достигают более $3,5 млрд.

В конце ноября 2019-го китайская компания "Скайризон" приобрела более 50% акций запорожского завода "Мотор Сич". Против этого выступали США, ведь это будет способствовать наращиванию военных сил Китая. 11 марта 2020 года на заседании СНБО приняли решение о возвращении в собственность государства ПАО "Мотор Сич". Инвесторы получат компенсацию. Соответствующий закон о возвращении в собственность государства "Мотор Сичи" еще должна принять Верховная Рада. Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021-му, которая предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи". "Мотор Сич" - одна из ведущих в мире корпораций по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию авиационных двигателей для самолетов и вертолетов. Расположено предприятие в Запорожье. В 2018 году входила в топ-200 крупнейших работодателей Украины.