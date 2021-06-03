Зеленский ветирует закон по декларированию

Зеленский будет ветировать инициированный им закон. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский обещает ветировать инициированный им закон №4651 о декларировании.

Причиной вето стало отсутствие "пропорционального и справедливого наказания за нарушения, связанные с декларированием". Об этом сообщает Офис президента.

"Я не допущу уничтожения или ослабления электронного декларирования чиновников. Подписание закона в проголосованном в Верховной Раде виде невозможно.

Это не то, чего ожидают украинцы, и не то, что им обещал я, внеся этот законопроект на рассмотрение парламента. Мы должны установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушения, связанные с декларированием", - заявил президент.

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Во время голосования в Раде до законопроекту попали правки, которые позволяют не декларировать имущество членов семьи и усложняют процедуру привлечения к ответственности за недостоверное декларирование.

Кроме того, за умышленное непредставление декларации чиновником поправками предлагается ввести наказание в виде ограничения свободы.

В ОП считают, что такое наказание не будет иметь должного сдерживающего эффекта.

Зеленский отметил, что система электронного декларирования была требованием ЕС для введения безвизовых с Украиной, а потому такой закон ставит под угрозу одно из главных достижений на пути к интеграции с ЕС - безвизовый режим.

КСУ 27 ​​октября 2020 года признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность для чиновников и судей в форме штрафа или лишения свободы за представление заведомо ложных сведений в декларации. В декабре 2020-го ответственность за ложь в декларациях восстановили, но заключения не было среди возможного наказания: только штраф, общественные работы и ограничение свободы. В январе 2021-го Зеленский подал новый законопроект, который предусматривает заключение.