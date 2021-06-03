Зеленский ветирует закон по декларированию

Президент Владимир Зеленский обещает ветировать инициированный им закон №4651 о декларировании.
Причиной вето стало отсутствие "пропорционального и справедливого наказания за нарушения, связанные с декларированием". Об этом сообщает Офис президента.
"Я не допущу уничтожения или ослабления электронного декларирования чиновников. Подписание закона в проголосованном в Верховной Раде виде невозможно.
Это не то, чего ожидают украинцы, и не то, что им обещал я, внеся этот законопроект на рассмотрение парламента. Мы должны установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушения, связанные с декларированием", - заявил президент.
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Во время голосования в Раде до законопроекту попали правки, которые позволяют не декларировать имущество членов семьи и усложняют процедуру привлечения к ответственности за недостоверное декларирование.
Кроме того, за умышленное непредставление декларации чиновником поправками предлагается ввести наказание в виде ограничения свободы.
В ОП считают, что такое наказание не будет иметь должного сдерживающего эффекта.
Зеленский отметил, что система электронного декларирования была требованием ЕС для введения безвизовых с Украиной, а потому такой закон ставит под угрозу одно из главных достижений на пути к интеграции с ЕС - безвизовый режим.
КСУ 27 октября 2020 года признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность для чиновников и судей в форме штрафа или лишения свободы за представление заведомо ложных сведений в декларации.
В декабре 2020-го ответственность за ложь в декларациях восстановили, но заключения не было среди возможного наказания: только штраф, общественные работы и ограничение свободы. В январе 2021-го Зеленский подал новый законопроект, который предусматривает заключение.
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