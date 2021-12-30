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четверг, 30 декабря 2021 15:42

Зеленский утвердил сроки призыва в армию в 2022 году

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Зеленский утвердил сроки призыва в армию в 2022 году
Президент утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих и проведение ежегодных призывов на срочную военную службу в 2022 году. Фото: ukrinform

Президент Владимир Зеленский утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих и проведение ежегодных призывов на срочную военную службу в 2022 году.

Соответствующий указ №687 глава государства подписал в четверг, 30 декабря.

В документе определяются сроки проведения ежегодных очередных призывов украинцев на срочную военную службу, увольнение в запас военнослужащих, выслуживших сроки и порядок выполнения мероприятий, связанных с подготовкой и проведением очередных призывов в 2022 году.

В указе говорится, что в следующем году проведение очередных призывов состоится с апреля по июнь и с октября по декабрь.

Увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, также проведут в апреле – июне и октябре – декабре.

Призывные комиссии начнут работу с 1 апреля и 1 октября 2022, а подготовительные мероприятия начнут месяцем ранее.

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Призванных военнослужащих срочной военной службы не привлекают к выполнению боевых заданий в зоне проведения Операции объединенных сил.

Военные, которые проходят срочную службу в Вооруженных силах, привлекают прежде всего к комплектованию арсеналов, баз, складов, центров хранения боезапаса и на должности, связанные с обеспечением жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации. Кроме дислоцируемых в Донецкой и Луганской областях.

Не будут подлежать призыву граждане обучающегося призывного возраста. Им предоставляют отсрочку для получения образования на весь период обучения. Речь идет о студентах дневной формы обучения учреждений общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального высшего образования, среди прочего – при получении начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам ступенчатой ​​системы образования .

Такую же отсрочку должны получить те, кто учится в учреждениях профессионального высшего и/или высшего образования, в частности, при получении следующей степени, в учреждениях среднего или высшего духовного образования, в интернатуре, аспирантуре или докторантуре на расстоянии или без отрыва от производства.

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Отсрочка от призыва на срочную военную службу также предоставляется гражданам Украины, которые проходят военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования, по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и состояния здоровья.

Вопрос о призыве или предоставлении отсрочки (освобождения) от призыва, согласно законодательству, рассматривают районные или городские призывные комиссии.

Отсрочку от призыва могут предоставить призывникам согласно решениям призывной комиссии Автономной Республики Крым, областных и Киевской городской призывной комиссии по представлению районных (городских) призывных комиссий.

17 декабря вступил в силу приказ Минобороны о военном учете женщин в Украине. Вопрос не был достаточным образом прокоммуникован официальными ведомствами. Сейчас в Минобороны объясняют, что учет – это не призыв и не мобилизация, что на то, чтобы стать на военный учет, женщинам определенных профессий отводится весь 2022 год, что "бежать в военкомат не нужно", и что саму процедуру планируют упростить.

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Дата
30
декабря

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