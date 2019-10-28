Зеленский срочно созывает руководителей антикоррупции

Президент Украины Владимир Зеленский немедленно планирует встречу с руководителями Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.
Об этом сообщила "Украинская правда", которая получила информацию из своих "информированных источников".
Встреча должна состояться 28 октября в здании НАБУ.
Президент тему разговора не озвучил.
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Также на ней должен присутствовать генпрокурор Руслан Рябошапка.
В конце мая Владимир Зеленский встретился с руководителями Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Он заявил, что дает им три месяца на достижение прогресса в расследовании резонансных схем.
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