Зеленский собирается в Великобританию на "стратегический диалог"

Зеленский собирается в Великобританию. Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский в конце октября 2021 посетит Великобританию.

"В ближайшее время мы ожидаем делегацию во главе с президентом (Владимиром Зеленским - ред.). в конце этого месяца", - заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Дом".

Во время визита запланировано заседание, на котором состоится стратегический диалог.

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Украина получит от Великобритании ракетное вооружение и военные корабли. Первый военный корабль для Украины построят в Великобритании, а затем технологии передадут украинским верфям.