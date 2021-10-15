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пятница, 15 октября 2021 03:21

Зеленский собирается в Великобританию на "стратегический диалог"

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Зеленский собирается в Великобританию на &quot;стратегический диалог&quot;
Зеленский собирается в Великобританию. Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский в конце октября 2021 посетит Великобританию.

"В ближайшее время мы ожидаем делегацию во главе с президентом (Владимиром Зеленским - ред.). в конце этого месяца", - заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Дом".

Во время визита запланировано заседание, на котором состоится стратегический диалог.

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Украина получит от Великобритании ракетное вооружение и военные корабли.

Первый военный корабль для Украины построят в Великобритании, а затем технологии передадут украинским верфям.

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