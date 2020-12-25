Зеленский рассказал о главе Минздрава

Президент убежден, что вакцинация станет проверкой Степанова на должности министра. Фото: president.gov.ua

Министр здравоохранения Максим Степанов является мощнейшим из всех предшественников на этом посту.

В то же время перспектива его дальнейшей работы как министра будет зависеть от успешности вакцинации украинцев. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Он самый прочный из всех, кто был. Это точно. Он пытается. Считаю, что премьер-министр и министр здравоохранения должны плотнее работать вместе, полноценной командой", - отметил он.

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По словам президента, вакцинация станет самым сложным вызовом для главы Минздрава, ведь Украина не входит в перечень приоритетных стран, которые в ближайшее время получат вакцину.

"И вот тут оказывается - министр или не министр. Потому что если твоя страна не входит в список тех, кому и так предоставят вакцину, и так все будет нормально, ты должен сделать все, чтобы мы оказались в этом списка. Это и есть проверка", - заявил Зеленский.

Он отметил, что поставил Степанову задача получить вакцину в конце января, в крайнем случае - в феврале. В то же время результат первого этапа вакцинации будет заметен в феврале и марте 2021 года.

Власти Италии доставила в страну первые партии вакцины против коронавирусной ифнекции. Процесс вакцинации в стране начнется 27 декабря.