Зеленский провел встречу с бизнесменами

В Офисе президента прошла встреча с бизнесменами. Фото: Сегодня

В Офисе президента завершилась "очень результативная" встреча между властями, силовиками и бизнесменами.

На нем докладывали силовики, а власти и бизнес выразили друг другу поддержку, сообщает "Украинская правда".

На встрече с президентом были от власти: президент, Ермак, замы, премьер, все силовики.

Они рассказывали происходящему бизнесу, просили инвестировать, предлагать инициативы.

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В разные фонды сбрасывать деньги, как было в случае с коронавирусом, не просили.

Президент просил собравшихся показывать пример и оставаться в стране. Зеленский пообещал искать все возможные дипломатические пути.

Контакта с Путиным у Зеленского сейчас вообще нет. Он ищет посредников, каких-то международных партнеров для переговоров с россиянами, но без успеха. Однако создается впечатление, что он почему-то верит, что ему удастся как-то мирно все разрулить.

Большинство российских подразделений, сконцентрированных вокруг Украины, уже выдвинулись на передовые позиции. РФ развернула "почти 100% тех потенциальных сил, которые Пентагон ожидал при возможном вторжении".