Зеленский призвал урегулировать права нацменьшинств

Зеленский хочет регулировать права нацменьшинств. Фото: Украинская правда

В Украине необходимо принять закон, который урегулирует правовой статус национальных меньшинств.

"Украина как государство проявляет уважение к традициям и культурным ценностям лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, живущим на ее территории, и должна принять новый закон, который урегулирует защиту их самобытности и равноправия", - подчеркнул Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента

Глава государства отметил, что урегулирование статуса нацменьшинств поможет защитить их права, способствовать укреплению украинского общества и защиты территориальной целостности и суверенитета Украины. Также, по словам президента, соответствующая законодательная инициатива сделает равноправными нацменьшинства в Украине.

"Этот закон даст права национальным меньшинствам, но также будет защищать территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы как государство будем защищать традиции, праздники, язык, фольклор национальных меньшинств, но одновременно требовать уважения к украинским традициям, языку. Дети любого меньшинства должны знать язык своего народа и украинский. Это справедливо", - подчеркнул Зеленский.

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Напомним, в Украине ввели онлайн-курс украинского для учителей в классах нацменьшинств.