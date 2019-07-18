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четверг, 18 июля 2019 03:11

Зеленский призвал предоставлять гражданство лицам, которые страдают от нарушения прав в своих странах

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Зеленский призвал предоставлять гражданство лицам, которые страдают от нарушения прав в своих странах
Зеленский поручил разработать механизм двойного гражданства. Фото: ТСН

Министерство иностранных дел Украины должно разработать механизмы предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из дружественных стран, а также иностранцам, чьи права и свободы на их родине нарушены.

Подписание президентом Российской Федерации Владимиром Путиным указа об упрощенном порядке предоставления российского гражданства всем жителям Донецкой и Луганской областей вызвало гнев и негодование, сказано в сообщении Офис президента (ОПУ) в Facebook.

"Мы считаем, что этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которым руководство России неоднократно декларировало", – отметили в Офисе президента.

"Президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, стремящихся принять участие в развитии своей исторической родины. Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах", – говорится в заявлении.

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27 апреля в ответ на слова Путина о том, что получение российского гражданства Москва может упростить не только жителям Донбасса, а всем украинцам, Зеленский отметил: "Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу".

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Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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