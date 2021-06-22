Зеленский пригласил Меркель в Украину

 
Ексклюзивы
1/5
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Просмотров: 225
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Просмотров: 405
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Просмотров: 936
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 846
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 1485
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 2466
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 3519
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 216
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 999
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 900
Фото
Все фото
9
4
10
4
8
За &quot;большое переселение&quot; от Зеленского украинцы могут заплатить десятки миллионов гривен
За "большое переселение" от Зеленского украинцы могут заплатить десятки миллионов гривен
&quot;Вы с путинскими денежными мешками?&quot; - в КГГА передали призывы за обсуждение мемориализации Бабьего Яра
"Вы с путинскими денежными мешками?" - в КГГА передали призывы за обсуждение мемориализации Бабьего Яра
День отца: Зеленский показал себя малого, а Вятрович - рисунок от сына
День отца: Зеленский показал себя малого, а Вятрович - рисунок от сына
Киву красиво вытолкнули - Вирастюк о драке в Раде
Киву красиво вытолкнули - Вирастюк о драке в Раде
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Видео
Все видео
Нацистская символика и титушки: ОПЗЖ устроили "шабаш" в столице
Нацистская символика и титушки: ОПЗЖ устроили "шабаш" в столице
Международный эксперт указал "слуге народа" на кумовство
Международный эксперт указал "слуге народа" на кумовство
На Банковой произошли изменения
На Банковой произошли изменения
ВСУ стали сильнее в 572 раза - Зеленский
ВСУ стали сильнее в 572 раза - Зеленский
Новинский хочет купить телеканал, где льется российская пропаганда
Новинский хочет купить телеканал, где льется российская пропаганда
Интервью
1/5
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 900
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 216
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 846
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 756
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 918
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
22 июня 2021
Просмотров: 81
Ребров – не Луческу
Рік тому власники "Динамо" брати Суркіси затролили колегу з "Шахтаря" Ріната Ахметова. Запросили у столичну команду Мірча Луческу – історичного ...
вторник, 22 июня 2021 20:20

Зеленский пригласил Меркель в Украину

  Комментировать
Зеленский пригласил Меркель в Украину
Зеленский провел телефонный разговор с Меркель. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский созвонился с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Они отметили, что сегодня День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине. Отметили важность исторической ответственности за преступления нацизма на территории Украины и сохранение памяти о человеческих жертвах, сообщили в Офисе президента.

"Наш разговор происходит в особую дату. Мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись", - сказал Зеленский.

Зеленский подтвердил приглашение Меркель принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский созвонился с Зурабишвили, говорили о НАТО и ЕС

Меркель пригласила Зеленского в ближайшее время посетить Берлин для обсуждения вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президенткой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В течение последних месяцев Украина достигла существенного прогресса на пути реформ, несмотря на дестабилизирующие действия России и серьезные экономические и социальные последствия пандемии Covid-19.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский пригласил Меркель в Украину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июня

Завершилось формирование подразделений КОРД - фото

80 лет назад началась немецко-советская война - фото

Византийский император согласился уплатить выкуп Киеву

Марадона обокрал Англию "божьей рукой"

Начали расстрелы заключенных

Ветерана АТО зарезали в центре Киева

Самое читаемое
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
 Просмотров: 12394
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
6
 Просмотров: 12276
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
14
 Просмотров: 5787
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
4
 Просмотров: 5355
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
4
 Просмотров: 4554
Политика
Завтра в СНБО будут говорить об угрожающем штамме коронавируса
Завтра в СНБО будут говорить об угрожающем штамме коронавируса Просмотров: 234
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
 Просмотров: 234
Нацистская символика и титушки: ОПЗЖ устроили "шабаш" в столице
Нацистская символика и титушки: ОПЗЖ устроили "шабаш" в столице
 1 Просмотров: 1458
За "большое переселение" от Зеленского украинцы могут заплатить десятки миллионов гривен
За "большое переселение" от Зеленского украинцы могут заплатить десятки миллионов гривен
9
 1 Просмотров: 1377
"Вы с путинскими денежными мешками?" - в КГГА передали призывы за обсуждение мемориализации Бабьего Яра
"Вы с путинскими денежными мешками?" - в КГГА передали призывы за обсуждение мемориализации Бабьего Яра
4
 Просмотров: 297
Больше всего комментируют
4
"Почему вы насилуете меня?" - блогерша с Харькова попала в языковой скандал
2
"В сборной Украины есть футболисты, которым надо убрать понты" - эксперт
2
Оккупанты устроили в Донецке концерт "войны и победы"
2
Америка заморозила военную помощь Украине - что о нас пишет мировая пресса
1
Мэр Мариуполя хочет установить над городом "Железный купол" за деньги США
Голосов: 7424
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть