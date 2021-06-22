Зеленский пригласил Меркель в Украину

Зеленский провел телефонный разговор с Меркель. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский созвонился с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Они отметили, что сегодня День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине. Отметили важность исторической ответственности за преступления нацизма на территории Украины и сохранение памяти о человеческих жертвах, сообщили в Офисе президента.

"Наш разговор происходит в особую дату. Мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись", - сказал Зеленский.

Зеленский подтвердил приглашение Меркель принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

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Меркель пригласила Зеленского в ближайшее время посетить Берлин для обсуждения вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президенткой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В течение последних месяцев Украина достигла существенного прогресса на пути реформ, несмотря на дестабилизирующие действия России и серьезные экономические и социальные последствия пандемии Covid-19.