Зеленский посвятил выборам в Кривом Роге видеообращение

Видео президент опубликовал в пятницу утром.

Президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, которое посвятил выборам в Кривом Роге.

"В каком бы статусе я ни был, судьба родного города волнует меня всегда. 6 декабря вы будете выбирать человека, которому на 5 лет доверите судьбу нашего города.

Не ленитесь, придите на участки и отнеситесь к этому выбору ответственно", - обратился Зеленский к жителям города.

"Давайте в этот день сделаем рекордную явку по стране. Пусть это будет символическая для нашего города цифра - 95%. Агитировать я ни за кого из кандидатов не могу", - сказал президент.

2-й тур выборов городского председателя в Кривом Роге перенесли на 6 декабря после того, как мэр Юрий Вилкул отказался принимать в них участие.

На выборах кандидаты - от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик и представитель ОПЗЖ Константин Павлов.

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25 октября в Украине прошли местные выборы. Явка избирателей составила 36,88%. Во время 2-х туров выборов мэров 15 и 22 ноября явка была 36,88% и 29,53%.