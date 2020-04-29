Зеленский поменял "Плюсы" Коломойского на теплую ванну у Шустера. Как президент дружит с Ахметовым

Зеленский пользуется медиаресурсом Ахметова. Фото: @shusteronline

Президент Владимир Зеленский дожмет закон о запрете возвращать бывшим владельцам национализированные или обанкротившиеся банки. Его отношения с олигархом Игорем Коломойским будут напряженными.

У президентской команды появился сателлит - самый богатый олигарх Ринат Ахметов, говорится в публикации на "Українська правда".

Кроме прямого контакта с президентом, у олигарха остается еще один выход на Банковую.

У бывшего "регионала" Вадима Новинского очень теплые отношения с первым заместителем руководителя Офиса президента, бывшим продюсером студии "Квартал 95" Сергеем Трофимовым.

Оба являются прихожанами Русской православной церкви в Украине и желанными гостями у ее предстоятеля митрополита Онуфрия.

"Как только что-то нужно - Ахметов сразу появляется, чтобы протянуть руку помощи. Надо самолет в Ухань? Берите самолет "Шахтера". Нужно помочь бороться с коронавирусом? Вот 300 млн гривен", - пишут журналисты.

А медиаресурс олигарха - телеканалы "Україна" и "Україна 24" - подробно и достаточно комплиментарно освещает деятельность нынешней власти.

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Об эфирах на канале "Україна" президента и топовых должностных лиц по ОП, Кабмина и ВР договаривается заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, отвечающий за медийное направление работы Банковой.

Примечательно, что Зеленский уже не приходит на эфир "Права на власть" на "1+1", где представил себя и команду во время избирательной кампании.

Теперь президент предпочитает теплую информационную ванну программы "Шустер Live", которая выходит на телеканале "Україна".

Такой информационный ресурс особенно нужен Зеленскому в контексте возможной войны с Коломойским. Война имеет шансы стать системной после принятия банковского закона.

В то же время Ахметов получает влияние.

Премьер-министром назначен Денис Шмыгаль, ранее работавший менеджером в ДТЭК. И.о. министра энергетики стала Ольга Буславец - была среди разработчиков проекта решения правительства о скидке на покупку газа у Нафтогаза для ахметовского "ДТЭК Востокэнерго". По словам главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса, директорат энергетических рынков Минэнерго, которым руководила Буславец, согласовывал печально известную формулу "Роттердам+".

"Владимир Зеленский начинает понимать премудрости классической науки украинской политики - олигарховедение. Он уравновешивает одного олигарха другим, добивается ситуативных союзов и с группой Левочкина, и с партией Порошенко. Одним словом, новый президент пытается постепенно взять на себя роль арбитра, балансирующей и направляющей силы, стать таким себе Леонидом Даниловичем Зеленским", - резюмируют журналисты.

21 апреля исполнился год, как украинцы избрали президентом Владимира Зеленского. Что обещал Зеленский на выборах, можно прочитать ЗДЕСЬ.