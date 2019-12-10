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вторник, 10 декабря 2019 11:50

Зеленский получил победы в Париже, но есть один минус - СМИ

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Зеленский получил победы в Париже, но есть один минус - СМИ
Украина, Германия и Франция действовали на переговорах совместно, указывает журналист. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский избежал провалов на "нормандских переговорах". Украина поехала из Парижа с победами. Не сногсшибательными, но тактическими.

То, что канцлер Германии Ангела Меркель поддержала Зеленского касательно изменений Минских договоренностей, является очень хорошей новостью, пишет редактор "Європейська правда" Сергей Сидоренко.

Дословное прочтение "Минска" говорит, что выборы в ОРДЛО проходят без контроля за рубежом. Но это не имеет смысла, отрицает украинская власть, потому что это будет означать, что граница прозрачная для российских ДРГ, наемников и боеприпасов. Честные выборы при таких условиях невозможны, считает Украина.

Берлин эту позицию полностью поддержал. Париж - по крайней мере воспротивился этому.

Этот эпизод важен не только как иллюстрация международной поддержки Украины Западом, в которой не все были уверены. Еще важнее стало то, что эта красная линия незыблемая и для президента Зеленского.

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Однако президент Украины и его команда перед "Нормандией" распространяли неоправданный оптимизм и уверенность в том, что президент РФ Владимир Путин безотлагательно уступит касательно границы, "сдаст" марионеточные "республики", выведет российскую армию из оккупированного Донбасса. Поэтому вина за создание высоких ожиданий в части общества находилась именно на президентской команде, пишет журналист.

К тактическим победам Зеленского он относит:

возвращение пленных, которых содержат боевики на Донбассе, до конца года;

"Нормандская четверка" договорилась расширить мандат наблюдательной миссии ОБСЕ. Сейчас ОБСЕшникы наблюдают за обстрелам только в светлое время суток. Это делает их отчеты мало связанными с реальностью, ведь боевики, как правило, ведут обстрелы украинских позиций ночью. Если Путин выполнит эту договоренность и Россия перестанет блокировать изменение правил работы миссии - ситуация на Донбассе может принципиально измениться. Объявленное перемирия (по крайней мере, в тот период, когда они нужны России) станут полноценными, а не только "дневными".

Важно, что дальнейшие газовые переговоры вернутся к трехстороннему формату, при участии ЕС. По крайней мере, в этом уверяет исполнительный директор Нафтогаза.

Но есть одна сфера, в которой Украина в Париже показала себя очень плохо. Эта сфера - информационная, считает журналист.

"Имея уникальные стартовые позиции по поддержке западных партнеров, дату проведения саммита, которая совпала с имиджевыми проблемами России, имея мощную группу журналистов в Париже - наша официальная делегация умудрилась вчистую проигрывать россиянам в информационной войне.

Эта проблема для действующей власти не новая. И несмотря на их повторение, офис Зеленского - то ли по ошибке, то ли сознательно - вообще не пытается вести свою информационную политику, а только реагирует на картину, заданную россиянами. В то время как российские журналисты получали информацию о деталях переговоров, комментарии и "сливы" с закрытых встреч в Елисейском дворце - украинским журналистам оказалось проще узнавать детали у французской стороны.

И почему-то Банковую не беспокоит, что это - идеальный фон для запуска фейков в украинское информационное пространство", - пишет Сергей Сидоренко.

Россия отдаст долг в $3 млрд газом. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский после завершения переговоров участников "нормандского формата" в Париже.

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