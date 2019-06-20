Зеленский показал свой кабинет на Банковой

Главное здание страны - Администрация президента - имеет 6 этажей. На 4-ом - расположены 4 зала для переговоров и кабинет президента. Это исключительно президентский этаж.

Чтобы попасть на этот этаж, надо пройти проверки на входе и дополнительные рамки. Также просят всех посетителей оставлять мобильные телефоны и часы, сообщает "Украинская правда".

Автор: Дмитрий Ларин, УП Кабинет Зеленского

Кабинет Зеленского состоит из нескольких больших комнат. Основная - это огромная светлая зала с вездесущей позолотой. На его рабочем столе лежат сложенные документы, рядом - кожаное кресло зеленого цвета.

Справа от стола - огромный белый телефон закрытой связи. Это прямая связь абсолютно со всем руководством государства. Его Зеленский называет "рабочим айфоном".

Автор: Дмитрий Ларин, УП Рабочий стол Зеленского

Рядом с основным кабинетом президента - комната, где готовили к публичным выступлениям предыдущих президентов. Там есть зеркало, умывальник для мытья головы и стационарный фен, как в парикмахерской.

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Глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский не отказался от идеи переезда с улицы Банковой в новый офис.