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Зеленский подписал закон о реформе Укроборонпрома

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Зеленский подписал закон о реформе Укроборонпрома
Закон позволит создавать совместные предприятия с отечественными и иностранными партнерами. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе государственного концерна Укроборонпром.

Принятие закона позволит усилить обороноспособность Украины. Об этом сообщает генеральный директор госконцерна Юрий Гусев в Facebook.

"Закон позволит структурно перезагрузить 118 разрозненных предприятий Укроборонпрома, 21 из которых расположены на временно оккупированных территориях", - отметил Гусев.

Также можно будет "ввести современные подходы корпоративного управления, которые обезопасят их от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния".

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По словам гендиректора Укроборонпрома, закон позволит создавать совместные предприятия с отечественными и иностранными партнерами, осуществлять трансфер технологий, а также привлекать инвестиции для изготовления современных образцов вооружения и военной техники прежде всего для нужд Вооруженных сил.

Верховная Рада Украины приняла закон "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности" (№3822) 14 июля.

20 июля Верховная Рада отклонила проекты постановлений об отмене закона.

22 июля закон направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

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