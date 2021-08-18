Зеленский подписал решение СНБО с тайными поручениями Кабмина по защите государственной границы

Зеленский ввел решение СНБО, Фото Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы".

Кабинет министров должен обеспечить в 2021-2022 годах финансирование мероприятий, связанных с выкупом или принудительным отчуждением с целью дальнейшей передачи в постоянное пользование военным частям Государственной пограничной службы Украины земельных участков (или их частей) и размещенных на них объектов недвижимого имущества ( или их частей), находящихся в собственности юридических и физических лиц и находящихся в пределах земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, берега украинской части пограничной реки, озера или другого водоема. Соответствующий указ №367/2021 и указанное решение СНБО были обнародованы на сайте главы государства.

Кабмин также должен обеспечить разработку с участием органов местного самоуправления и утвердить государственную целевую программу обустройства государственной границы, предусмотрев в государственном бюджете необходимые расходы для реализации.

В частности, завершить договорно-правовое оформление государственной границы и его обустройство, установки пограничных знаков, пограничных просек, строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, коммуникаций Государственной пограничной службы Украины, а также укрепить берега украинской части пограничных водных объектов.

Зеленский другим указом ввел в действие решение СНБО от 18 июня 2021 "О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами" (тайно).

Признаны утратившими силу указы президента Украины от 28 августа 2015 г. №522 "О решении СНБО от 28 августа 2015 года" О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами ", от 11 декабря 2015 № 695" О решении СНБО от 11 Декабрь 2015 "О внесении изменения в решение СНБО от 28 августа 2015 г., а также от 3 октября 2017 г. № 304" О решении СНБО от 13 сентября 2017 года "О внесении изменения в решение СНБО от 28 августа 2015 года" О военно-техническом сотрудничество Украины с отдельными государствами ".

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Президент Владимир Зеленский распорядился подготовить очередное заседание СНБО. Его темой станет реформирование лесного хозяйства и реализация экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".