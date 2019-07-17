Зеленский подал в Раду законопроект о незаконном обогащении

Зеленский написал новый законопроект. Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов.

Проект закона №10461 обнародован на сайте парламента.

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На четверг, 18 июля, созвали внеочередную сессию парламента. Законопроектов на срочное рассмотрение нардепов три. Первый из них касается разгрузки и предотвращения блокировки работы высшего антикоррупционного суда Украины. Второй законопроект касается незаконного обогащения. Третий - касается отсрочки штрафов за несвоевременное растаможивание автомобилей на европейских номерах.