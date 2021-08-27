Зеленский отреагировал на теракт в Кабуле

Владимир Зеленский выразил соболезнования гражданам США и Афганистана. Фото: Gazeta.ua

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования гражданам США и Афганистана после теракта в Кабуле, унесшего жизни по меньшей мере 60 мирных афганцев и не менее 13 американских морских пехотинцев. Заявление обнародовал в Twitter.

"Ужасный теракт в Кабуле. Глубокие соболезнования народам США и Афганистана, семьям погибших. Выздоровления раненым. Терроризм должен быть осужден всеми сторонами в Афганистане. Совместно с партнерами мы должны активнее работать для эвакуации нуждающихся в помощи", - заявил Зеленский.

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Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт Кабула. Взрыв устроил террорист-смертник, стоявший в толпе у входа в аэропорт. Погибли более 90 мирных афганцев и по меньшей мере 13 американских морпехов. Более 150 человек получили ранения. Причастность ИГИЛ к атаке подтвердили в военных ведомствах США и Великобритании. Группировка "Талибан", освободившая из афганских тюрем боевиков ИГИЛ и "Аль-Каиды", осудила теракт. Решив при этом возложить часть ответственности на США и их союзников за то, что они контролируют аэропорт и эвакуируют из Афганистана людей.