Зеленский отреагировал на катастрофу Ми-8

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице Twitter отреагировал на катастрофу военного вертолета на Ровенщине.

"Не доброе утро. Крушение военного вертолета на Ровенщине. Поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчак взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - пишет Зеленский.

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29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета у деревни Сестрятин Радивиловского района Ровенской области потеряли связь с вертолетом Ми-8. По предварительной информации, погибли 4 члена экипажа вместе с командиром 16 отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (г. Броды Львовской области).

Отмечается, что на месте падения работают спасательные службы и правоохранительные органы, также выехала комиссия от Минобороны, Генштаба и командования Сухопутных войск ВСУ, проводятся следственно-оперативные действия.