Зеленский оперативно назначил новую заместительницу Ермака

21 декабря Кабмин на внеочередном заседании уволил Свириденко с должности заместителя министра экономики. Фото: Facebook/Yulia Svyrydenko

Бывшая первая заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко заменит Юлию Ковалив на должности заместителя руководителя Офиса президента.

Об этом свидетельствуют соответствующие указы президента Владимира Зеленского, обнародованные на сайте главы государства.

"Назначить Свириденко Юлию Анатольевну заместителем руководителя Офиса президента Украины", - говорится в документе.

21 декабря Кабмин на внеочередном заседании уволил Свириденко с должности заместителя министра экономики, которую она занимала с 29 сентября 2019 года. До работы в Кабмине она занимала должность первого заместителя председателя Черниговской областной госадминистрации.

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21 декабря Ковалив подала в отставку с поста заместителя главы Офиса президента. "Это был невероятный опыт и большая ответственность в сложное для страны время. И я благодарю Владимира Зеленского и каждого, с кем мы работали вместе и достигали результатов", - написала она в Facebook.