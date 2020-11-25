Зеленский обратился к Венецианской комиссии относительно решения КСУ

Зеленский после разговора с председателем Венецианской комиссии попросил проверить решение КСУ. Фото: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой проверить решение Конституционного суда Украины и оценить антикоррупционное законодательство.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Владимир Зеленский обращается к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о принятии решения судьями Конституционного суда Украины при наличии возможного конфликта интересов, соблюдения КСУ процедуры рассмотрения дела и принятия решения, в частности относительно его обоснованности и соблюдения границ конституционного представления", - говорится в сообщении.

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Зеленский отправил соответствующее письмо главе Венецианской комиссии Джанни Букиккио.

Глава государства считает, что последние решения КСУ относительно базового для антикоррупционной инфраструктуры Украины законодательства привели к серьезному конституционному кризису.

Он призывает дать заключение по процедуре ускоренного рассмотрения, чтобы быстрее решить эту ситуацию.

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, которая предусматривает наказание за ложь в декларации. Голова Венецианской комиссии Джанни Букиккио предложил Владимиру Зеленскому провести экспертизу в сложной ситуации вокруг Конституционного суда Украины.