Зеленский не получил приглашение на инаугурацию Байдена

Дмитрий Кулеба успокоил относительно приглашения Зеленского на инаугурацию американского президента.Фото: uk.wikipedia.org

Еще никто в мире не получил приглашение на инаугурацию 46-го президента США. Там еще не определили ее формат.

Об этом сказал Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины.

"Мы не знаем, что решат Соединенные Штаты. Но инаугурация пройдет в условиях пандемии, и мы определенно примем то решение и тот формат, который будет утвержден Вашингтоном", - сказал министр иностранных дел.

Относительно возможного будущего визита украинского президента в Вашингтон, то этот вопрос всегда на повестке дня.

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Визит Владимира Зеленского в Белый дом не состоялся до саммита НАТО осенью, но было много положительных результатов в украинском-американских отношениях. Поэтому можно рассчитывать на общий язык между Зеленским и Байденом.

Действующему президенту Америки Дональду Трампу, который проиграл на последних выборах в США, организуют собственную виртуальную "инаугурацию". Об этом говорится на странице его сторонников "2-я церемония инаугурации президента Трампа".