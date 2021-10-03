Зеленский назвал условия своих встреч с олигархами

Президент рассказал, в каких случаях готов встречаться с олигархами. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, в каких случаях готов встречаться с олигархами.

Об этом глава государства заявил на брифинге по итогам собрания фракции "Слуга народа" в Трускавце.

В частности, законом об олигархах предусмотрена административная и дисциплинарная ответственность за несообщение о встрече с олигархами.

Отвечая на вопрос о том, какая ответственность в таком случае предусмотрена для президента, Зеленский отметил, что она является наибольшей.

"У меня самая большая ответственность, которая есть из-за таких встреч. Поэтому я заинтересован, чтобы они были публичные. У меня ответственность политическая. Это ударит по президенту, по Офису президента, по рейтингу власти и затем по рейтингу партии, потому что рейтинг партии "Слуга народа" очень сильно зависит от рейтинга президента Зеленского. Поэтому политическая ответственность - это мощная ответственность, которая у меня есть", - ответил президент.

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Зеленский также отметил, что его встречи с представителями крупного бизнеса полностью должны проходить в Офисе президента. По словам главы государства, в таких встречах он заинтересован в контексте, например, борьбы с коронавирусом.

"Я буду заинтересован во встрече с крупным бизнесом перед тем, как мы точно будем знать, что Украина будет принимать Олимпиаду. Это надо будет готовить заранее. И не только зимнюю Олимпиаду. Я говорю об инфраструктуре спортивной. Нам не хватает государственных средств, если мы хотим построить реально спортивно мощную инфраструктуру и мощный менеджмент", - отметил президент.

По словам Зеленского, другие встречи с олигархами его не интересуют.

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Глава государства убежден, что встреча может быть результативной.