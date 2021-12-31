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пятница, 31 декабря 2021 22:07

Зеленский назвал дату переговоров с Байденом

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Зеленский назвал дату переговоров с Байденом
Разговор Зеленского и Байдена состоится 2 января. Фото: Офис президента

Президенты Украины Владимир Зеленский и Соединенные Штаты Америки Джо Байден проведут переговоры в воскресенье, 2 января.

Об этом сообщил глава украинского государства в Твиттере.

"Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером – США, ничего об Украине без Украины. Запланировали в воскресенье очередные переговоры с президентом США Джозефом Байденом, чтобы скоординировать наши шаги по миру в Украине и безопасности в Европе", - написал Зеленский.

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Эту информацию также подтвердили в Белом доме.

"Байден планирует провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, обсудить наращивание российских военных на границах Украины и рассмотреть подготовку к дипломатическим контактам, чтобы помочь деэскалации ситуации в регионе", — говорится в сообщении.

Президент США провел телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным 30 декабря.

США и их союзники также проведут многосторонние переговоры с Россией, направленные на деэскалацию ситуации вокруг Украины 10-13 января. Они состоятся в трех разных форматах.

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