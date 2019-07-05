Зеленский назначил заместителем председателя СБУ Александра Карпенко

Стало известно, что президент Зеленский назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями председателя Службы безопасности Украины, а возглавлять Главное следственное управление СБУ будет Богдан Тиводар. Тексты соответствующих указов №478 и №479 от 4 июля 2019 г. выложены на сайте президента.
Назначение Карпенко обеспечит поддержку и станет позитивным сигналом для личного состава СБУ, который принимал активное участие в АТО. Об этом на своей странице в Фейсбуке заявил Юрий Бутусов.
Напомним, что ранее Карпенко возглавлял Главное управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.
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