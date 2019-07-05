Зеленский назначил заместителем председателя СБУ Александра Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями председателя СБУ. Фото: president.gov.ua

Стало известно, что президент Зеленский назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями председателя Службы безопасности Украины, а возглавлять Главное следственное управление СБУ будет Богдан Тиводар. Тексты соответствующих указов №478 и №479 от 4 июля 2019 г. выложены на сайте президента.

Назначение Карпенко обеспечит поддержку и станет позитивным сигналом для личного состава СБУ, который принимал активное участие в АТО. Об этом на своей странице в Фейсбуке заявил Юрий Бутусов.

Напомним, что ранее Карпенко возглавлял Главное управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.