Зеленский назначил председателя Херсонской области

Председателем Херсонской области стал Сергей Козырь. Фото: АП

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Козыря председателем Херсонской областной государственной администрации.

До этого он временно исполнял обязанности руководителя Херсонской ОГА, сообщает Офис президента.

"Вы уже проявили себя во время выполнения обязанностей председателя Херсонской областной государственной администрации. Херсонщина имеет огромный потенциал для развития, и главной задачей станет воплощение в жизнь всех этих возможностей", - отметил президент, вручая Козырю служебное удостоверение.

Сергей Козырь родился 1984 года в Донецке. В 2005-2019 годах работал на различных должностях на государственных и частных предприятиях угольной отрасли.

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С сентября 2019-му он был заместителем председателя Херсонской областной государственной администрации. С декабря 2020 року - временно исполняющий обязанности председателя Херсонской ОГА.

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