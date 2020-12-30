Зеленский назначил посла Украины в Туркменистане

Назначили нового посла Украины в Туркменистане. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виктора Майко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Туркменистане.

Соответствующий указ опубликоуванолы на сайте Офиса Президента.

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"Назначить Майка Виктора Анатольевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Туркменистане", - говорится в указе.

В возрасте 49 лет скончался заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко. Он был назначен первым за 12 лет послом в США, но не успел поработать в должности.