Зеленский назначил посла Украины в Туркменистане

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виктора Майко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Туркменистане.
Соответствующий указ опубликоуванолы на сайте Офиса Президента.
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"Назначить Майка Виктора Анатольевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Туркменистане", - говорится в указе.
В возрасте 49 лет скончался заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко. Он был назначен первым за 12 лет послом в США, но не успел поработать в должности.
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