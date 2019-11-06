Зеленский назначил нового губернатора Харьковщины

Автор: censor.net.ua Кучер защищал в суде фигурантов скандальных дел

Председателем Харьковской облгосадминистрации стал Алексей Кучер.

Его представил президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в область.

Кучер на внеочередных выборах 21 июля прошел в Верховную Раду как мажоритарщик от партии "Слуга народа". Его называют "человеком Авакова".

До депутатства был адвокатом. Защищал, в частности, депутата Харьковского горсовета Бориса Баронина, которому инкриминируют участие в незаконном завладении земельными участками. Был адвокатом фигуранта дела о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Владимира Литвина. В нем также фигурировал сын министра Александр Аваков.

Согласно декларации, вместе с женой Викторией владеет несколькими квартирами, земельными участками и домом, 5 автомобилями (Volkswagen, Lexus, ГАЗ, Audi и Mitsubishi) и двумя элитными часами.

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Предыдущая руководительница Харьковской ОГА Юлия Светличная работала в должности 3 года. В октябре она подала электронную декларацию кандидата на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.