Зеленский назначил двух и.о. глав ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил Светлану Шаталову исполняющей обязанности председателя Одесской областной государственной администрации.
"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Одесской областной государственной администрации на Шаталов Светлану Николаевну", - говорится указе №412, опубликованном на сайте президента.
Шаталова с апреля 2017 занимала должность заместителя председателя Одесской обладминистрации.
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Исполняющим обязанности председателя Полтавской областной государственной администрации Зеленский назначил Олега Пругла. С апреля 2015 году он был заместителем председателя Полтавской ОГА.
Президент Владимир Зеленский попросил украинцев помочь выбрать главу Львовской ОГА. Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook сообщение с кандидатами и попросил граждан поделиться мнением о них.
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