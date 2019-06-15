Зеленский назначил двух и.о. глав ОГА

Назначили глав Одесской и Полтавской ОГА. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский назначил Светлану Шаталову исполняющей обязанности председателя Одесской областной государственной администрации.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Одесской областной государственной администрации на Шаталов Светлану Николаевну", - говорится указе №412, опубликованном на сайте президента.

Шаталова с апреля 2017 занимала должность заместителя председателя Одесской обладминистрации.

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Исполняющим обязанности председателя Полтавской областной государственной администрации Зеленский назначил Олега Пругла. С апреля 2015 году он был заместителем председателя Полтавской ОГА.

Президент Владимир Зеленский попросил украинцев помочь выбрать главу Львовской ОГА. Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook сообщение с кандидатами и попросил граждан поделиться мнением о них.