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четверг, 08 июля 2021 23:39

Зеленский и Эрдоган переговорили по телефону. Что обсуждали

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Зеленский и Эрдоган переговорили по телефону. Что обсуждали
Украина и Турция готовы к сотрудничеству. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президенты обсудили взаимодействие в энергетической сфере. Зеленский отметил, что для Украины актуальной является задача диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа. Была достигнута договоренность о совместной проработке возможных вариантов взаимодействия в этой области, сообщается на сайте Офиса президента Украины.

Кроме того, стороны обсудили Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией и сотрудничество в сфере безопасности и обороны.

"Углубление взаимодействия между Украиной и Турцией - важный фактор обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе, и реальным примером такой работы является взаимодействие в формате "Квадрига", - отметил Зеленский.

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Он поблагодарил Турцию за решительную поддержку Украины на пути к обретению полноправного членства в НАТО, в частности во время Брюссельского саммита Альянса. "Особенно ценю это дружественное проявление в условиях агрессии РФ против Украины", - подчеркнул Зеленский.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал президенту Владимиру Зеленскому, что президент России Владимир Путин пригрозил продлить запрет на полеты в Турцию, если страна не откажется от продажи беспилотных летательных аппаратов Bayraktar и поддержки Украины.

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Дата
08
июля

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