Зеленский хочет прямого разговора с Путиным

Зеленский готов к переговорам с Путиным. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига в эфире "Право на власть".

"Президент Украины готов к прямым переговорам с президентом Путиным. Украинская сторона готова к этим переговорам, имеет соответствующую позицию, и мы надеемся, что при поддержке наших партнеров дойдет до этого разговора", - сказал Сибига.

Он заявил, что США поддерживают позицию Украины по проведению подобных переговоров.

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"Мы за мирное урегулирование конфликта, за дипломатические инструменты. Нужно сейчас дать возможность дипломатам проделать свою работу. Совместно с экспертами", - добавил представитель ОП.

9 декабря Зеленский и Байден провели телефонный разговор, посвященный итогам переговоров американского и российского лидеров. О результатах разговора, который длился полтора часа, рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак. 7 декабря прошли переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Во время разговора Байден предупредил президента РФ о решительных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной.