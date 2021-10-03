Зеленский говорит, что обсуждал "вагнеровцев" с Лукашенко еще до их задержания

Зеленский уверяет, что когда в Беларусь заехали боевики, он об этом сообщил Лукашенко. Фото: КГБ РБ

Президент Владимир Зеленский уверяет, что не осведомлен о всех деталях операции с "вагнеровцами", но об их перемещении он знал, о чем по телефону сообщил Александру Лукашенко.

Об этом Зеленский заявил на брифинге по итогам собрания фракции "Слуга народа" в Трускавце.

Журналисты канала "Прямой" поинтересовались у президента, соответствует ли действительности информация расследователей Bellingcat о том, что спецоперация по задержанию боевиков "Вагнера" провалилась после совещания в ОП. А также почему ни самого Зеленского, ни других участников того совещания до сих пор правоохранители и ВСК Рады не допросили по указанному делу.

"Мне кажется владелец вашего канала, гетман Порошенко, мне кажется, он говорил, что он принимал участие в этой операции. Мне кажется, что его надо и допрашивать. Я не принимал участие в этой операции, я не принимаю участия в российских операциях в принципе.

Что касается этого вопроса. Мое обсуждения было с паном Лукашенко - это правда. По телефону, когда боевики "Вагнера", насколько мне известно, автобусами заехали на территорию Беларуси. Я что-то слышал, что они там откуда-то согласно операции летели, я не знаю", - заявил президент.

Зеленский уверяет, что в то время, когда в Беларусь заехали указанные боевики, он об этом сообщил Лукашенко телефону, а также уточнил некоторые детали, известные ему к тому времени. Лукашенко в свою очередь пообещал президенту Украины изучить этот вопрос и "сделать все возможное".

"И после этого - все", - сказал Зеленский.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждал, что о приезде боевиков "Вагнера" в страну летом 2020 года его не информировал никто из Украины, а только белорусские спецслужбы. Таким образом заявления Лукашенко и Зеленского противоречат друг другу.

29 июля 2020 в Беларуси задержали 33-х иностранных граждан, оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. Позже их вернули в Россию. Согласно информации источников УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако, по данным СМИ, операция сорвалась после того, как силовики доложили Офиса президента.