Зеленский ел халву и пил кефир в Мариуполе

Зеленский с Гончаруком пробовал халву.

Президент Владимир Зеленский во время инвестфорума в Мариуполе встретился с представителями местного бизнеса и попробовал местную продукцию.

Главу государства угощали халвой, йогуртом и кефиром.

Вместе с Зеленским был премьер-министр Алексей Гончарук.

Видео опубликовал сайт "Новости Донбасса"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский прокомментировал отвод армии на Донбассе

Во вторник президент Владимир Зеленский проверил капитальный ремонт автомобильной дороги Н-08 в Мариуполь. Видео опубликовал Офис президента.