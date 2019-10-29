Зеленский ел халву и пил кефир в Мариуполе

Президент Владимир Зеленский во время инвестфорума в Мариуполе встретился с представителями местного бизнеса и попробовал местную продукцию.
Главу государства угощали халвой, йогуртом и кефиром.
Вместе с Зеленским был премьер-министр Алексей Гончарук.
Видео опубликовал сайт "Новости Донбасса"
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Во вторник президент Владимир Зеленский проверил капитальный ремонт автомобильной дороги Н-08 в Мариуполь. Видео опубликовал Офис президента.
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