Зеленский, Дуда и Науседа прокомментировали ядерное оружие в Беларуси

Президенты отметили, что история с ядерным оружием является демонстрацией агрессии. Фото: Twitter / Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский назвал информационной агрессией возможный перенос ядерного оружия в Беларусь.

Об этом сказал на брифинге после встречи с президентами Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой в Гуте Ивано-Франковской области.

"Любые запугивания по поводу миграции российского ядерного оружия в разные уголки мира мы много раз слышали. И о расположении на временно оккупированной территории Крыма, и о Беларуси. Такими вещами нельзя играть. Но для Украины это привычная ситуация в отношении очередной информационной атаки со стороны России и отдельных представителей Беларуси. По крайней мере, мы будем точно знать, где расположена часть ядерного оружия РФ", - сказал Зеленский.

Дуда отметил, что подобная ситуация является очередной демонстрацией агрессии.

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"Это будет особый шаг, который многое изменит. Если такой вопрос Лукашенко, он в ответ только улыбается. Если Россия захочет переместить боеголовки в Беларусь, она спокойно это сделает. Остановить это сможет только решительная позиция НАТО и США, а не Лукашенко", - сказал президент Польши.

Науседа сказал, что Беларусь потеряла независимость. И Россия может делать там все что угодно. Это вызов для НАТО.

Беларусь хочет разместить на своей территории ядерное оружие в случае угрозы со стороны НАТО. Об этом рассказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Также отметил, что определенный плацдарм против России НАТО создает и в Украине.