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вторник, 24 сентября 2019 10:55

Зеленский должен решить, хочет ли он быть "слугой народа" или слугой олигархов – Financial Times

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Автор: EPA
  Издание Financial Times пишет, что президент Украины Владимир Зеленский стоит перед определяющим выбором
Издание Financial Times пишет, что президент Украины Владимир Зеленский стоит перед определяющим выбором

В последние две недели в Украине начали происходить связанные с бизнесменом Игорем Коломойским тревожные события, которые могут поставить под удар будущее финансирование МВФ и позитивные шаги правительства Украины, пишет в редакционной статье американское издание Financial Times.

Новый президент Украины Владимир Зеленский должен сделать выбор между связями с олигархами и интересами избирателей, пишет 23 сентября Financial Times в редакционной статье.

Издание отмечает, что в последние две недели в Украине "начали происходить тревожные события": Игорь Коломойский, "миллиардер-олигарх, подозреваемый в том, что он помог привести господина Зеленского к власти", после двух лет в изгнании громко появился в Киеве. После этого премьер-министр заявил, что Киев был открыт для урегулирования ситуации по "ПриватБанку". Такая сделка – возврат национализированного банка или снятие претензий к его бывшему совладельцу Коломойскому – поставит под угрозу будущее финансирование от МВФ и других западных партнеров, а также подорвет другие позитивные шаги правительства, пишет Financial Times.

Западные покровители упустили из виду назначение руководителем Офиса президента адвоката Коломойского Андрея Богдана, подчеркивают авторы статьи. При этом инвесторы приветствовали назначение премьер-министром 35-летнего Алексея Гончарука, который начал активную программу по легализации рынка земли, приватизации государственных предприятий, либерализации рынка труда, противодействию рейдерству и усилению защиты собственности, пишет издание. Однако 10 сентября в кабинете президента был запечатлен "улыбающийся господин Коломойский с господином Зеленским и господином Богданом".

Среди других "тревожных вещей" Financial Times назвала обыск в "ПриватБанке" и пожар в доме экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой: газета назвала эти события "возвращением к темным путям Украины 20-летней давности".

Зеленскому сейчас не нужен крупный внутренний скандал, особенно на фоне сообщений, что президент США Дональд Трамп попросил его провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, считают авторы. Любое урегулирование вопроса по "ПриватБанку" должно предусматривать максимальное возвращение активов бывших владельцев, а также должно быть согласовано с МВФ, пишет издание.

Президент стоит перед определяющим выбором, подчеркивает Financial Times: Зеленский должен решить, хочет ли он быть "слугой народа" или слугой олигархов.

"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года.

Коломойский говорил, что после выборов президента Украины надеется получить компенсацию в связи с национализацией "ПриватБанка" "в том или ином виде". По словам бизнесмена, он не собирается возвращать банк в собственность, но хотел бы вернуть "$2 млрд капитала".

10 сентября Зеленский встретился с Коломойским.

Утром 17 сентября газета Financial Times опубликовала статью о том, что Коломойский и премьер-министр Алексей Гончарук ведут переговоры по делу "ПриватБанка". Гончарук сказал, что в вопросе по "ПриватБанку" нужно "сосредоточиться на росте и искать совместные решения, а не тратить ресурсы на уничтожение друг друга", отметили журналисты. Украинское правительство заявило, что статья основана на вырванной из контекста фразе, а материал Financial Times не соответствует стандартам журналистской этики. Кабмин потребовал опубликовать опровержение информации о переговорах.

Гордон
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